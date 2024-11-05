Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Blusukan ke Koja Jakut: Mempraktikkan Kampanye Riang Gembira 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |20:21 WIB
Ridwan Kamil Blusukan ke Koja Jakut: Mempraktikkan Kampanye Riang Gembira 
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Jonathan Simanjuntak.
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil blusukan ke Jalan Jampelorong RT 04/RW 06, Kelurahan Koja, Jakarta Utara. Dalam agenda blusukan itu ia juga menyempatkan diri bermain games bertajuk tebus murah bersama warga. 

Ridwan mengatakan kegiatan itu dilakukan lantaran ingin memperkenalkan praktik kampanye riang gembira. 

"Saya hari ini mempraktikkan namanya kampanye riang gembira, jadi selain sapa warga kita juga membuat tebus murah, enggak langsung jual beli namun dibuat game dulu," kata Ridwan Kamil kepada wartawan, Selasa (5/11/2024). 

Ia meyakini kampanye model seperti ini akan membuat warga bergembira. Meski demikian, RK juga mengaku mendapat aspirasi dari warga selama dirinya berjalan. 

 

Halaman:
1 2
      
