BPBD: 43 RT di Jaksel dan Jakbar Masih Terendam Banjir Malam Ini

JAKARTA - BPBD Provinsi DKI Jakarta melaporkan 43 RT di wilayah Petogogan, Jakarta Selatan dan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat masih terendam banjir imbas hujan dengan intensitas deras, Selasa (5/11/2024) malam ini.

"Update pukul 20.00 WIB, BPBD mencatat genangan masih terjadi di 43 RT atau 0,141 % dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Genangan di Jakarta Barat terdapat 3 RT yang terdiri dari:

Kelurahan Sukabumi Selatan

• Jumlah: 3 RT

• Ketinggian: 30 s.d 70 cm

• Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Sekretaris

Genangan di Jakarta Selatan terdapat 40 RT yang terdiri dari:

Kelurahan Petogogan

• Jumlah: 40 RT

• Ketinggian: 40 cm

• Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut