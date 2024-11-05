Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD: 43 RT di Jaksel dan Jakbar Masih Terendam Banjir Malam Ini 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |21:32 WIB
BPBD: 43 RT di Jaksel dan Jakbar Masih Terendam Banjir Malam Ini 
Banjir jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BPBD Provinsi DKI Jakarta melaporkan 43 RT di wilayah Petogogan, Jakarta Selatan dan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat masih terendam banjir imbas hujan dengan intensitas deras, Selasa (5/11/2024) malam ini.

"Update pukul 20.00 WIB, BPBD mencatat genangan masih terjadi di 43 RT atau 0,141 % dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Genangan di Jakarta Barat terdapat 3 RT yang terdiri dari:

Kelurahan Sukabumi Selatan

• Jumlah: 3 RT
• Ketinggian: 30 s.d 70 cm
• Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Sekretaris

Genangan di Jakarta Selatan terdapat 40 RT yang terdiri dari:

Kelurahan Petogogan

• Jumlah: 40 RT
• Ketinggian: 40 cm
• Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

 

