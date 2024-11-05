Pesan Ridwan Kamil ke Relawan: Ciptakan Kampanye yang Riang Gembira

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengatakan dirinya akan menghadirkan gaya kampanye yang riang gembira di sisa waktu kampanye. Pesan itu juga disampaikan kepada tim-tim relawan yang mendukungnya.

"Tim relawan jangan hanya salam selfie, tapi bikin yang riang gembira," kata Ridwan Kamil, Selasa (5/11/2024).

Oleh karenanya ia pun menyambut program kampanye tebus murah yang dihadirkan di masyarakat. Adapun tebus murah pada program kampanye ini dilakukan juga dengan diberikan sebuah permainan kepada warga.

"Makanya ada tebus murah. Itu saya tidak dibagikan yah, tapi dibeli dengan harga murah mendapatkan sembakonya dengan permainan, games yang riang gembira," jelas Ridwan Kamil.