Ditemui Ridwan Kamil, Bang Doel Yakin Prabowo dan Jokowi Tokoh Nasional yang Bijak Sikapi Pilkada Jakarta

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut tiga, Rano Karno meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) merupakan dua tokoh nasional yang bijak dalam melihat kontestasi Pilkada 2024.

Hal ini diungkapkan pria yang akrab disapa Bang Doel soal pertemuan yang dilakukan Cagub nomor urut satu, Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi beberapa waktu lalu.

"Saya yakin kedua tokoh nasional ini, dia akan menjadi seorang yang bijak melihat Pilkada ini, karena Pilkada ini merupakan hak rakyat, hak masyarakat," kata Bang Doel ditemui di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Bang Doel meyakini Prabowo maupun Jokowi akan mempersilakan semua kandidat untuk berkontestasi secara sehat pada Pilkada 2024 ini. Sehingga, dia akan mendukung semua kontestan yang ada.

"Jadi, saya sangat yakin, biarkan kami bahasanya bukan bertempur tapi fight supaya hasilnya juga maksimal, kita bisa tahu kekuatan kita di mana sih, saya yakin seperti itu," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)