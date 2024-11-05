Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditemui Ridwan Kamil, Bang Doel Yakin Prabowo dan Jokowi Tokoh Nasional yang Bijak Sikapi Pilkada Jakarta 

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |21:47 WIB
Ditemui Ridwan Kamil, Bang Doel Yakin Prabowo dan Jokowi Tokoh Nasional yang Bijak Sikapi Pilkada Jakarta 
Cawagub Jakarta Rano Karno. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut tiga, Rano Karno meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) merupakan dua tokoh nasional yang bijak dalam melihat kontestasi Pilkada 2024.

Hal ini diungkapkan pria yang akrab disapa Bang Doel soal pertemuan yang dilakukan Cagub nomor urut satu, Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi beberapa waktu lalu.

"Saya yakin kedua tokoh nasional ini, dia akan menjadi seorang yang bijak melihat Pilkada ini, karena Pilkada ini merupakan hak rakyat, hak masyarakat," kata Bang Doel ditemui di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Bang Doel meyakini Prabowo maupun Jokowi akan mempersilakan semua kandidat untuk berkontestasi secara sehat pada Pilkada 2024 ini. Sehingga, dia akan mendukung semua kontestan yang ada.

"Jadi, saya sangat yakin, biarkan kami bahasanya bukan bertempur tapi fight supaya hasilnya juga maksimal, kita bisa tahu kekuatan kita di mana sih, saya yakin seperti itu," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement