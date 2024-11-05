Ridwan Kamil Ingin Jakarta Jadi Kota Global di Bidang Kuliner

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil kembali menyambangi warga dalam masa kampanye. Kali ini ia menemui pegiat kuliner di kawasan Batavia Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Dalam kampanye kali ini, ia menyebut bahwa mewujudkan cita-cita global kota Jakarta juga bisa diwujudkan melalui bidang kuliner.

“Jakarta akan jadi kota global paling cepat. Konsepnya jakarta kota global di bidang kuliner,” kata Ridwan Kamil kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Adapun menurutnya yang dimaksud kuliner bukan hanya sekadar menyediakan makanan yang lezat. Lebih dari itu tata tempat hingga desain kreativitas juga dibutuhkan.

“Kuliner tidak hanya makanan enak, butuh tempat yang punya desain dan kreativitas dan orang betah mendokumentasikan,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.