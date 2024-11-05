Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Ingin Jakarta Jadi Kota Global di Bidang Kuliner

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |22:34 WIB
Ridwan Kamil Ingin Jakarta Jadi Kota Global di Bidang Kuliner
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama pegiat kuliner (foto: Okezone/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil kembali menyambangi warga dalam masa kampanye. Kali ini ia menemui pegiat kuliner di kawasan Batavia Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Dalam kampanye kali ini, ia menyebut bahwa mewujudkan cita-cita global kota Jakarta juga bisa diwujudkan melalui bidang kuliner.

“Jakarta akan jadi kota global paling cepat. Konsepnya jakarta kota global di bidang kuliner,” kata Ridwan Kamil kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Adapun menurutnya yang dimaksud kuliner bukan hanya sekadar menyediakan makanan yang lezat. Lebih dari itu tata tempat hingga desain kreativitas juga dibutuhkan.

“Kuliner tidak hanya makanan enak, butuh tempat yang punya desain dan kreativitas dan orang betah mendokumentasikan,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement