Diguyur Hujan Deras, Jalanan di Tangerang Longsor

JAKARTA - Jalan di Rancahaur, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten terputus akibat longsor usai hujan deras pada sore hingga malam, Selasa (5/11/2024).

"Hujan deras dengan intensitas tinggi yang menyebabkan air sungai mengikis pinggiran pembatas dan mengakibatkan longsor. Kejadiannya pukul 16.45 WIB," ungkap Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat dalam keterangannya.

Ajat menjelaskan, bahwa tanah longsor mengakibatkan jalan desa terputus diakibatkan kerusakan jalan yang panjang dan dalam.

"Tanah longsor dengan kedalaman 7 meter dan panjangnya 40 meter, yang mengakibatkan terputusnya jalan desa," katanya.

Lebih lanjut, Ajat mengatakan pada saat kejadian tanah longsor tersebut tidak ada korban jiwa dan rumah yang rusak. Meski begitu, Ajat mengatakan jalan raya di Rancahaur mengalami kerusakan berat.

"Untuk penanganan sedang dikoordinasikan dengan lintas sektor. Masih tahap penanganan ya," pungkasnya.



(Awaludin)