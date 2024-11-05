Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atalia Pimpin Kampanye Ridwan Kamil-Suswono di Cipayung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |23:44 WIB
Atalia Pimpin Kampanye Ridwan Kamil-Suswono di Cipayung
Juru Kampanye Ridwan Kamil-Suswono Atalia Ridwan Kamil (foto: Okezone/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Juru Kampanye Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Atalia Ridwan Kamil bersama Komunitas Pemuda Generasi Inovatif untuk Jakarta Sinergi (GEN1US)  menggelar kampanye pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. Acara digelar di Jalan Tileng Nomor 17, Setu, Cipayung, Jakarta Timur.

Kegiatan yang dillakukan pada Selasa (5/11) sore itu disambut antusias masyarakat khususnya emak-emak. Dalam kegiatan itu Atalia memimpin langsung kampanye dengan mensosialiasikan program-program RK-Suswono dalam lima tahun.

Tak hanya itu, agenda kampanye itu juga menampung aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat. Setelah sosialiasi program dan aspirasi ditampung, agenda itu kemudian ditutup dengan kegiatan tebus murah.

"Kami melaksanakan kegiatan sosialiasi calon Gubernur pak RK dan pak Suswono yang mendapatkan nomor urut 1 di Pilkada Jakarta. Kita bersama warga Cipayung semua happy, kita bikin kampanye yang happy," ungkap Atalia kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Atalia juga mengungkap alasan digelarnya tebus murah dalam agenda kampanye ini. Menurutnya kegiatan ini sekaligus melakukan sosialisasi pasangan RIDO yang berkomitmen terhadap penyediaan harga pangan yang murah.

"Termasuk juga karena kondisi sembako mahal kita juga ada tebus murah. Ini meringankan beban masyarakat," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
