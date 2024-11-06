Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Bangunan Liar Warga Jadi Kendala Pembangunan Turap Banjir di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |02:20 WIB
Duh! Bangunan Liar Warga Jadi Kendala Pembangunan Turap Banjir di Tangsel
Bangunan Liar Jadi Kendala Pembangunan Turap Banjir di Tangsel
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), belakangan ini. Akibatnya banyak titik pemukiman terdampak banjir, khususnya di lokasi yang berdekatan dengan aliran sungai.

Pantauan Okezone di lokasi, sejumlah pemukiman yang tergenang banjir adalah Jalan Kenari Raya, Reni Jaya, Pamulang. Di sana, luapan air tak terbendung manakala hujan deras turun. Upaya perbaikan dinding turap, crossing saluran, pun mulai dikerjakan.

Pemerintah melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) tengah mengerjakan pembangunan turap sepanjang 38 meter dan crossing saluran air di Reni Jaya. Rencana itu telah diusulkan sejak tahun lalu namun selalu terkendala hal non teknis.

"Jadi kan memang udah dari tahun lalu dengan Pak Wakil (Wakil Wali Kota) juga. Dari tahun lalu itu udah mau dibongkar, susah," kata Kepala DSDABMBK Tangsel, Roby Cahyadi, Selasa (5/11/24).

Dia mengatakan, diskusi dengan warga mengenai pengerjaan pembangunan turap sering dilakukan. Namun antara hasil musyawarah hingga implementasi di lapangan sering berbeda dengan beragam alasan.

"Diskusi dengan warga itu dari tahun lalu kan, bolak-balik bolak-balik dengan bawa alat. Waktu itu mau bersedia dibongkar, nanti kita datang kesana bawa alat, nggak mau lagi," bebernya.

Roby mengakui, banyaknya bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) menjadi problematika tersendiri dalam mengerjakan perbaikan turap banjir dan drainase di sana.

"Karena kan kita lihat sendiri memang banyak bangunan yang melanggar sempadan sungai, dari situ saja kita sudah repot mau masuknya. Ya kalau kita lihat masalah banjir, warga harus melihat situasi dan kondisinya, banyak bangunan-bangunan yang memang melanggar garis sempadan," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tangsel Tangsel Banjir banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182308/macet-Pidv_large.jpg
Banjir, Lalu Lintas di Kemang Utara Jaksel Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182303/banjir-nC9L_large.jpg
Kali Mampang Meluap, Permukiman Warga Pondok Karya Jaksel Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181088/banjir-PctJ_large.jpg
Jakarta Hujan, Banjir Kembali Rendam Kawasan Jati Padang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180898/banjir-RDuH_large.jpg
Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180858/banjir-FBVQ_large.jpg
Banjir Terjang Bekasi, 3.548 Orang Terdampak dan 1.377 Rumah Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180856/banjir-a6dN_large.jpg
Cuaca Ekstrem, 343 Orang di Bandung Terdampak Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement