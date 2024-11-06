Duh! Bangunan Liar Warga Jadi Kendala Pembangunan Turap Banjir di Tangsel

TANGERANG SELATAN - Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), belakangan ini. Akibatnya banyak titik pemukiman terdampak banjir, khususnya di lokasi yang berdekatan dengan aliran sungai.

Pantauan Okezone di lokasi, sejumlah pemukiman yang tergenang banjir adalah Jalan Kenari Raya, Reni Jaya, Pamulang. Di sana, luapan air tak terbendung manakala hujan deras turun. Upaya perbaikan dinding turap, crossing saluran, pun mulai dikerjakan.

Pemerintah melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) tengah mengerjakan pembangunan turap sepanjang 38 meter dan crossing saluran air di Reni Jaya. Rencana itu telah diusulkan sejak tahun lalu namun selalu terkendala hal non teknis.

"Jadi kan memang udah dari tahun lalu dengan Pak Wakil (Wakil Wali Kota) juga. Dari tahun lalu itu udah mau dibongkar, susah," kata Kepala DSDABMBK Tangsel, Roby Cahyadi, Selasa (5/11/24).

Dia mengatakan, diskusi dengan warga mengenai pengerjaan pembangunan turap sering dilakukan. Namun antara hasil musyawarah hingga implementasi di lapangan sering berbeda dengan beragam alasan.

"Diskusi dengan warga itu dari tahun lalu kan, bolak-balik bolak-balik dengan bawa alat. Waktu itu mau bersedia dibongkar, nanti kita datang kesana bawa alat, nggak mau lagi," bebernya.

Roby mengakui, banyaknya bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) menjadi problematika tersendiri dalam mengerjakan perbaikan turap banjir dan drainase di sana.

"Karena kan kita lihat sendiri memang banyak bangunan yang melanggar sempadan sungai, dari situ saja kita sudah repot mau masuknya. Ya kalau kita lihat masalah banjir, warga harus melihat situasi dan kondisinya, banyak bangunan-bangunan yang memang melanggar garis sempadan," ucapnya.