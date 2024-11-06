Catat! Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan saat Sore Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di Jakarta sepanjang hari ini berawan hingga terjadi hujan. Diprediksi hujan dengan intensitas ringan terjadi di sore sampai malam hari.

Melansir laman resmi BMKG, Rabu (6/11/2024), pada pagi hari cuaca berawan diprakirakan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu, dan Jakarta Utara.

Sementara di siang hari cuaca berawan juga diprediksi akan terjadi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Kemudian, di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu cuaca juga berawan. Sedangkan, di Jakarta Pusat cuaca berawan.

Hujan berintensitas ringan pada sore hari diprakirakan mengguyur wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Kemudian, di Kepulauan Seribu juga diprakirakan akan diselimuti awan tebal.

BMKG memprakirakan cuaca hujan ringan pada malam hari menyelimuti wilayah di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Kemudian, hujan dengan intensitas ringan juga terjadi di Kepulauan Seribu.

Sedangkan suhu udara hari ini berkisar 24 sampai 28 derajat celcius dengan kelembaban udara antara 75 hingga 98 persen.

(Fahmi Firdaus )