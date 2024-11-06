Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Silaturahmi ke Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf di Cipayung Jaktim, Pramono: Bersyukur Bisa Diterima Beliau

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |17:13 WIB
Silaturahmi ke Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf di Cipayung Jaktim, Pramono: Bersyukur Bisa Diterima Beliau
Pramono Anung bersilaturahmi ke kediaman Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf di Cipayung. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersilaturahmi ke kediaman Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf di Cipayung, Jakarta Timur (Jaktim), pada Rabu (6/11/2024). 

Pramono yang didampingi Habib Salim bin Shalahuddin bin Salim bin Jindan bermaksud untuk meminta doa kepada Habib Muhammad.

"Karena ini salah satu Habib yang sepuh, yang dihormati di Jakarta. Saya merasa beruntung, bersyukur, masih bisa diterima oleh beliau," ujar Pramono.

Pramono juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tertutup yang dilakukan kurang lebih 30 menit itu, Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf meminta agar Madrasahnya diperbaiki.

"Habib juga menyampaikan karena kondisi Madrasahnya memang perlu perhatian. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement