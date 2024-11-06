Silaturahmi ke Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf di Cipayung Jaktim, Pramono: Bersyukur Bisa Diterima Beliau

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersilaturahmi ke kediaman Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf di Cipayung, Jakarta Timur (Jaktim), pada Rabu (6/11/2024).

Pramono yang didampingi Habib Salim bin Shalahuddin bin Salim bin Jindan bermaksud untuk meminta doa kepada Habib Muhammad.

"Karena ini salah satu Habib yang sepuh, yang dihormati di Jakarta. Saya merasa beruntung, bersyukur, masih bisa diterima oleh beliau," ujar Pramono.

Pramono juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tertutup yang dilakukan kurang lebih 30 menit itu, Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf meminta agar Madrasahnya diperbaiki.

"Habib juga menyampaikan karena kondisi Madrasahnya memang perlu perhatian. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan," ungkapnya.

