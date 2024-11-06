Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Karyawati di Bekasi Nyaris Dibacok Kawanan Begal di Kawasan Industri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |17:16 WIB
Karyawati di Bekasi Nyaris Dibacok Kawanan Begal di Kawasan Industri
Pelaku Begal (foto: freepik)
A
A
A

BEKASI - Karyawati di Bekasi nyaris menjadi korban pembegalan di kawasan Industri MM 2100, Jalan Raya Irian II, Desa Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (6/11/2024) dini hari. Korban dikejar dengan kawanan begal bersenjata tajam.

Dalam rekaman CCTV, karyawati itu tengah melintas menggunakan sepeda motornya. Tiba-tiba, pelaku begal berjumlah dua orang dengan satu motor memepet kendaraannya.

Sontak korban langsung memutarbalikkan kendaraannya dan memilih menuju pabrik yang berada di jalan raya tersebut. Pelaku saat itu terlihat tetap mengejar korban untuk mengambil harta milik korban.

"Korban berteriak kemudian pihak security (pabrik) mendengar teriakan korban, dan langsung menghampiri TKP," kata Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnald, Rabu (6/11/2024).

 

Halaman:
1 2
      

Topik Artikel :
Bekasi Pelaku Begal Begal
Telusuri berita news lainnya
