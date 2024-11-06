Ketua Tidar Jakarta Bilang Visi Misi RK-Suswono Beri Ruang Anak Muda Berkembang

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dinilai sebagai calon pemimpin yang sangat memperhatikan generasi muda untuk terus berkembang.

Ketua Tidar Jakarta, Agung Subiyakto mengatakan, hal itu terlihat dari visi misi dan program yang dimiliki pasangan cagub-cawagub Jakarta itu.



"Menurut kami tidar Banyak sekali visi misi dari pasangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) ini yang memberikan ruang kepada kami para kaum pemuda milineal, gen Z," katanya kepada MNC Portal usai acara bedah visi misi dan panggung kreasi RIDO, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, perhatian pasangan RIDO kepada generasi muda, membuat mereka bisa berkembang lebih jauh lagi.

"Memberikan kesempatan kepada kami para pemuda pemuda bisa lebih berkembang," katanya.

Agung mengatakan, salah satu program yang paling relevan untuk anak muda saat ini adalah program magang yang melibatkan anak muda di lingkungan Pemprov Jakarta.

"(Salah satu programnya) terkait ajudan muda gubernur, ini yang paling dirasa menjadi representatif anak muda. Pastinya banyak sekali hal positif yang bisa tersalur dan tersampaikan dari program ini," katanya.

"Kami berharap apabila nanti pasangan RIDO terpilih, harapan besar kami banyaklah kasih kepercayaan buat para pemuda untuk bisa ikut kontribusi dalam perjalananya. Saya yakin pemuda pemuda bisa banyak memberikan warna prubahan dan kreatifitas dalam pelaksaan pemerintaan nanti ke arah yang positif," sambungnya.

(Angkasa Yudhistira)