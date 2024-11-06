Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Siapkan Materi Debat Ketiga Soal Tata Kota dan Perubahan Iklim

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |17:54 WIB
Pramono Siapkan Materi Debat Ketiga Soal Tata Kota dan Perubahan Iklim
Cagub jakarta Pramono Anung. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku mulai menyiapkan materi debat ketiga soal tata kota dan perubahan iklim. Diketahui debat ketiga dihelat pada Minggu, 17 November 2024, mendatang.

"Saya mulai mempersiapkan untuk debat ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 November, tentang tata kota dan perubahan iklim," kata Pramono di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu (6/11/2024).

"Sebenarnya ini beberapa kali sudah saya sampaikan ke publik terkait materi debat tersebut," tambahnya.

Pramono berharap debat ketiga lebih tajam dan gagasan lebih terbuka agar publik paham solusi yang ditawarkan masing-masing pasangan calon.

"Hanya memang, mudah-mudahan debat terakhir ini lebih tajam, gagasannya lebih terbuka supaya publik atau masyarakat bisa memahami apa sih yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon ini," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement