Pramono Siapkan Materi Debat Ketiga Soal Tata Kota dan Perubahan Iklim

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku mulai menyiapkan materi debat ketiga soal tata kota dan perubahan iklim. Diketahui debat ketiga dihelat pada Minggu, 17 November 2024, mendatang.

"Saya mulai mempersiapkan untuk debat ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 November, tentang tata kota dan perubahan iklim," kata Pramono di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu (6/11/2024).

"Sebenarnya ini beberapa kali sudah saya sampaikan ke publik terkait materi debat tersebut," tambahnya.

Pramono berharap debat ketiga lebih tajam dan gagasan lebih terbuka agar publik paham solusi yang ditawarkan masing-masing pasangan calon.

"Hanya memang, mudah-mudahan debat terakhir ini lebih tajam, gagasannya lebih terbuka supaya publik atau masyarakat bisa memahami apa sih yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon ini," ujarnya.