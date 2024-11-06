Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua SAPMA PP Jakarta Sebut Program RK-Suswono Paling Dibutuhkan Warga, Khususnya Anak Muda

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |18:18 WIB
Ketua SAPMA PP Jakarta Sebut Program RK-Suswono Paling Dibutuhkan Warga, Khususnya Anak Muda
Sapma PP
A
A
A

JAKARTA - Ketua Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Jakarta, Shaquille Rekardianto menilai bahwa program yang dimiliki pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono sangat relevan untuk keadaan masyarakat saat ini, terutama generasi muda.

"Kami melihat visi misi dan program dari pasangan RIDO sangat relevan dan sangat dibutuhkan warga jakarta khususnya pemuda pemudi di Jakarta," katanya kepada MNC Portal usai acara bedah visi misi dan panggung kreasi RIDO, Rabu (6/11/2024).

"Dan kami percaya program tersebut sesuai dengan visi anak anak Jakarta yang punya imajinasi tentang Jakarta," sambungnya.

Salah satu program yang menurut Shaquille sangat erat kaitannya dengan anak muda, adalah program magang yang melibatkan anak muda di lingkungan Pemprov Jakarta.   

"Mengenai ajudan muda Gubernur atau magang cukup menarik, karena dengan program ini anak anak muda juga bisa terjun langsung melihat keadaan, situasi, dan praktek sehingga anak anak muda bisa mengetahui teknis dan cara kerja di pemerintahan," katanya.

Selain program untuk generasi muda, Shaquille mengatakan, pihaknya juga melihat bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) juga mempunyai solusi untuk menciptakan kreatifitas masyarakat.

 

