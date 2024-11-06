Rano Karno Sambangi Keluarga Mpok Nori, Bahas Pelestarian Budaya Betawi

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno atau biasa disapa Bang Doel menyambangi Keluarga Besar Almarhumah Mpok Hj. Nori, di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (6/11/2024).

Dalam pertemuan tersebut Bang Doel banyak menerima aspirasi soal pelestarian kebudayaan Betawi. Di mana pengembangan kebudayaan itu tidak hanya meliputi seni, tetapi juga pendidikan dan kuliner.

"Ini salah satu dari kebudayaan yang luar biasa. Jadi memang kalau kita tahu, (almarhumah Mpok Nori) ini darah seninya sejak kecil gitu loh. Dan sekarang luar biasa, sanggar itu masih ada, dengan susah payah loh," kata Rano Karno.

Rano Karno menyadari meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai kebudayaan memerlukan waktu dan kesabaran. Sehingga, strategi untuk memperkuat identitas budaya Betawi harus berbasis komunitas dan memperbanyak ruang kreatif.