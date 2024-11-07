Jadi Cagub Piilihan Gen Z, Ridwan Kamil: Kami Sayangi Mereka Layaknya Anak



JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menjadi sosok yang paling disukai generasi Z atau gen Z dibanding calon gubernur lainnya di Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa, 5 November 2024 lalu.

Menanggapi hal itu, RK menyebut dirinya dan Suswono lebih dipilih gen Z karena, pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 itu dinilai lebih mengetahui keinginan para anak muda di Jakarta.

"Gen Z sangat kami sayangi. Karena saya punya anak yang gen Z juga. Jadi saya bapaknya gen Z. Jadi paham betul apa saja curhatannya," kata RK kepada wartawan, Rabu (6/11/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku bisa mengetahui keinginan-keinginan para gen Z karena kerap berkomunikasi dua arah dengan mereka. Suami dari anggota DPR RI Atalia Praratya itu memastikan ingin memenuhi keinginan dan harapan para gen Z.

"Jadi, kita akan membersamai mereka apapun keinginannya, dan kita jadikan gen Z sebagai motor ekonomi," katanya.