HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembebasan Lahan di Jakarta Jadi Masalah Pengadaan Hunian Layak, Pramono: Saya Kombinasi Gagasan Anies dan Ahok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |11:47 WIB
Pembebasan Lahan di Jakarta Jadi Masalah Pengadaan Hunian Layak, Pramono: Saya Kombinasi Gagasan Anies dan Ahok
Cagub Jakarta Pramono Anung. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Pembebasan lahan di Jakarta menjadi masalah utama dalam upaya pengadaan hunian layak bagi masyarakat. Hal itu menjadi sorotan para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2024. 

Salah satunya adalah, Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung yang menyatakan bakal mengombinasikan gagasan eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan soal DP 0 persen dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membangun hunian di atas pasar. Ia menggagas pembangunan hunian di atas kantor kecamatan, sekolah hingga layanan kesehatan Puskesmas.

"Jadi di Jakarta ini problem utamanya pembebasan lahan, kenapa DP 0 persen yang digagas Mas Anies dan Mas Sandi kemudian dalam aplikasinya ada hambatan termasuk pak Ahok membangun di atas lahan PD Pasar Jaya kan baru satu yang bisa berjalan karen untuk memindahkan pedagang pasar sudah cukup repot," kata Pramono di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dikutip, Kamis (7/11/2024).

"Saya mengombinasikan gagasan Mas Anies dan Pak Ahok untuk bisa dijalankan karena problem utama di Jakarta adalah pembebasan lahan kalau dibangun di sekolahan, kecamatan, puskesmas dan kelurahan itu gak ada pembebasan lahan sehingga akan menjadi lebih mudah bagi pengembang juga," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
