INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Car Free Day di Jakarta Ditiadakan saat Hari Pahlawan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |12:31 WIB
<i>Car Free Day</i> di Jakarta Ditiadakan saat Hari Pahlawan
Car Free Day (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) pada Minggu 10 November 2024 mendatang. Hal itu dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

“Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Kendaraan dan Untuk memperingati Hari Pahlawan, maka kegiatan HBKB pada 10 November 2024 ditiadakan,” demikian keterangan yang disampaikan melaluin akun Instagram @dishubdkijakarta yang dilihat Kamis (7/11/2024).

Dishub DKI juga mengimbau agar seluruh pihak untuk terus memantau akun media sosial untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan HBKB.

“Pantau terus media sosial Dishub DKI Jakarta untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan HBKB,” jelasnya. 

Sebagaimana diketahui, setiap akhir pekan di Jakarta, pemerintah memberlakukan HBKB di sepanjang Jalan MH Thamrin-Sudirman. Masyarakat bisa melakukan aktivitas di kawasan tersebut mulai dari berolahraga hingga melakukan kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat.
 

(Arief Setyadi )

      
