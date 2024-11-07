Ridwan Kamil Bilang Jadikan JIS Markas Persija Perkara Mudah

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyebut bahwa menjadikan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai markas Persija adalah perkara yang mudah.

Ridwan Kamil mengaku prihatin dengan klub sepak bola yang punya julukan "Macan Kemayoran" itu. Pasalnya, Persija kerap menggelar laga kandang di Jawa Barat.

"Kasihan Pak, Persija itu. Home-nya itu di Jabar coba, di Pakansari Bogor, di Bekasi. Karena JIS-nya nggak bisa jadi rumahnya," kata Ridwan dalam acara REI DKI Jakarta 2024 di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, solusi permasalahan JIS itu sederhana. Ia bertekad akan memanggil jajaran Jakpro dan menjadi JIS menjadi rumah klub Persija.

"Makanya saya bilang sederhana, saya panggil nanti Jakpro, jadikan komitmenkan JIS jadi Homebase Persija," tutur Kang Emil.

"Bukan Persija dijadikan customer yang statusnya kayak konser-konser. Kemarin nggak bisa main di JIS karena rumputnya baru beres Bruno Mars, kan konser musik. Padahal kan tujuan dibangun stadion untuk sepak bola. Lah ini sepakbolanya malah terpinggirkan. Yang wajib jadi sunat, yang sunat jadi wajib," imbuhnya.