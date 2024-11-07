Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei Pilkada Bekasi: Tri Adhianto-Harris Bobihoe Masih Unggul 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |16:39 WIB
Survei Pilkada Bekasi: Tri Adhianto-Harris Bobihoe Masih Unggul 
Ilustrasi
A
A
A

BEKASI - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia Indonesia LKPI) merilis hasil riset terbaru di Pilwalkot Bekasi, Jawa Barat 2024. Hasilnya dari ketiga paslon tersebut pasangan nomor urut 3 yaitu Tri Adhianto - Harris Bobihoe memiliki gap elektabilitas hingga mencapai 15% terhadap pasangan Heri Koswara - Sholihin yang berada di posisi keduanya. 

"Hasil popularitas dan akseptabilitas untuk tiga paslon setelah kampanye dan sosialisasi dilakukan hampir sebulan lebih masih dipegang pasangan Tri Adhianto - Harris Bobihoe dengan Tingkat Popularitas mencapai 88,4%," kata Direktur Eksekutif LKPI Togu Lubis dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Kemudian, lanjut Togu, pasangan nomor urut 1 , Heri Koswara - Sholihin dengan tingkat Popularitas mencapai 62,8% dan pasangan Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni nomor urut 2 dengan Tingkat Popularitas mencapai 20,8%.

Untuk tingkat kesukaan masyarakat Kota Bekasi pada ketiga Paslon, hasil survei menunjukan sebanyak 89,1% responden menyukai pasangan Tri Adhianto - Harris Bobihoe, kemudian 60,1% responden menyukai pasangan Heri Koswara - Sholihin dan 21,2% responden menyukai pasangan Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni.

Survei juga mengukur tingkat kepercayaan publik atau public trust terhadap ketiga Paslon tersebut dan hasilnya Tingkat Kepercayaan Publik untuk pasangan Tri Adhianto - Harris Bobihoe mencapai skor 89,2 poin. Kemudian, untuk pasangan Heri Koswara - Sholihin mencapai skor 58,8 poin dan pasangan Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni mencapai skor 19,1 poin.

Sementara itu, untuk mengukur tingkat elektabilitas ketiga paslon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi digunakan dua simulasi. Yaitu simulasi pertanyaan terbuka kepada responden untuk mendapatkan jawaban pilihan dari aspek top of mind, dan simulasi pertanyaan tertutup dengan kuisioner dan surat suara yang berisi gambar dan nomor urut dari ketiga paslon untuk dipilih oleh responden jika Pilwakot digelar hari ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183420//kejagung-TWsK_large.jpg
Kejagung Ungkap Megakorupsi, LBH Muhammadiyah: Keberaniannya Pengaruhi Persepsi Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182625//kasus_penusukan-lyFg_large.jpg
Pemuda di Bekasi Diserang Pria Misterius, Lehernya Ditusuk Obeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182331//survei_indikator-bCmY_large.jpg
Survei Indikator: Kejaksaan Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179258//viral-iUna_large.jpg
Kesaksian Warga saat Detik-Detik Kereta Purwojaya Anjlok: Terdengar Suara Gemuruh Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179241//viral-TLBt_large.jpg
Roda Kereta Purwojaya Lepas dari Rangkaian saat Anjlok, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179233//kereta-bSKf_large.jpg
Penumpang Kereta Purwojaya yang Anjlok Dievakuasi ke Stasiun Kedunggedeh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement