Ridwan Kamil Ungkap Dapat Amanah dari Prabowo untuk Pimpin Gubernur di Jawa Garap Proyek Giant Sea Wall

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto kepadanya. Ia berkata, Prabowo meminta dirinya untuk memimpin para gubernur untuk membangun proyek tanggul raksasa atau giant sea wall di pesisir Pulau Jawa.

Hal itu disampaikan Kang Emil, sapaan akrabnya, dalam acara Rakeda Relestat Indinesia (REI) DKI Jakarta 2024 di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Kang Emil mengatakan, Prabowo memikiki visi membangun giant sea wall di Pantai Utara Jawa, termasuk di pesisir Jakarta. Untuk itu, Prabowo disebut meminta Kang Emil untuk memimpin pembangunan proyek tersebut.

”Pak Prabowo bicara empat mata dengan saya terkait Giant Sea Wall. Beliau katakan, ‘Nanti tolong pimpin para gubernur se-Jawa untuk Giant Sea Wall," ucap Kang Emil.

Kang Emil mengatakan, tanggul raksasa itu bukan hanya sekedar bendungan. Ia berencana akan membangun distrik di kawasan giant sea wall yang ada hunian untuk warga hingga infrastruktur lainnya.

"Giant sea wall bukan bendungan, meski secara teknis berbentuk seperti bendungan, tapi nanti realitanya adalah properti berbentuk distrik. Ada hunian, ada sekolah, dan infrastruktur pendukung lainnya, untuk menahan banjir air laut yang naik," jelasnya.