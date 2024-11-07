Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Kecil Kakinya Remuk Dilindas Truk di Tangerang, Sopirnya Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |17:44 WIB
Anak Kecil Kakinya Remuk Dilindas Truk di Tangerang, Sopirnya Ditangkap!
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Polisi menangkap pria berinisial DWA (21), sopir truk tanah yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui, akibat peristiwa itu, kaki seorang pelajar Sekolah Dasar (SD) berinisial A (9) remuk akibat terlindas dari truk tersebut.

“Sopir truk penyebab kecelakaan telah kami amankan dan tengah dilakukan pemeriksaan mendalam terkait peristiwa ini,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Zain menuturkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir tersebut. Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersabar dan mempercayakan kasus tersebut diusut oleh pihaknya.

“Masyarakat mohon bersabar dan percayakan penanganan kasus ini. Kami berharap kejadian ini menjadi yang terakhir dan tidak adalagi korban," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang bocah Sekolah Dasar (SD) tertabrak dan terlindas truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 7 November 2024. Akibatnya, warga emosi dengan merusak hingga membakar truk yang beroperasi bukan pada jam operasionalnya tersebut.

Korban bernama Alika (9), kakinya remuk akibat tertabrak truk pengangkut tanah Kamis pagi tadi. Selain menghancurkan truk tersebut, puluhan truk tanah yang melintas bukan pada jam operasionalnya juga ikut dirusak warga. Bahkan, satu truk dibakar warga yang emosi.

 

