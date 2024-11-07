Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sylviana Murni Bilang Program RIDO Bisa Atasi Masalah Zonasi Sekolah di Jakarta 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |18:51 WIB
Sylviana Murni Bilang Program RIDO Bisa Atasi Masalah Zonasi Sekolah di Jakarta 
Sylviana Murni bilang program RIDO bisa atasi masalah zonasi sekolah di Jakarta (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tokoh perempuan Jakarta, Prof Sylviana Murni menyoroti permalasahan penerima peserta didik baru melalui sistem zonasi sekolah yang kerap  dikeluhkan orang tua murid. Dia menilai masalah zonasi karena orangtua yang menginginkan anaknya sekolah negeri.

Menurutnya, dengan program sekolah gratis yang juga menyasar satuan pendidikan swasta, permalasahan zonasi itu tak akan kembali menjadi keluhan orangtua murid. Karena itu, dia pun sangat mendukung program pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang juga akan menggratiskan sekolah swasta di Jakarta.

"Tadi kan disampaikan, bagaimana masalah zonasi, dulu karena swasta itu enggak gratis, jadi orang takut mengejarnya hanya di negeri. Sekarang sekolah pun insya Allah ketika RIDO menang, maka sekolah itu akan swasta mau negeri akan gratis," kata Sylviana di DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Maka kata dia untuk mewujudkan sekolah swasta dan negeri gratis di Jakarta, masyarakat bisa membantu dengan memenangkan pasangan RIDO di pilkada Jakarta 2024.

"Doakan kami, doakan RIDO ini menang satu putaran, harus menang insya Allah," ucapnya.

Di sisi lain, dia juga menyambut positif inisiasi pasangan RIDO soal pembetukan tim Detektif yang bertugas untuk mencari anak-anak putus sekolah. Langkah itu menurutnya sebagai kepedulian pasangan RIDO terhadap pendidikan anak-anak di Jakarta.

"Karena sekolah buat pasangan RIDO adalah yang paling utama. Karena dengan sekolah, dengan pendidikan yang baik, maka kita bisa membangun negeri ini," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
