Angkie Yudistia Tegakan Seluruh Program Pasangan RIDO Diinklusikan dengan Disabilitas

JAKARTA - Jubir pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Angkie Yudistia menegaskan kalau seluruh program pasangan RIDO akan diinklusikan untuk penyandang disabilitas. Artinya kata dia tak ada program pasangan RIDO yang bersifat ekslusif.

"Semua program itu diinklusikan dengan disabilitas, jadi tidak ada yang ekslusif tapi semua program itu di inklusikan Artinya no one is left behind tidak ada boleh satupun yang tertinggal dari semua program Gubernur," ujar Angkie di DPD Partai Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Jadi mau progam pendidikan ekonomi transportasi dan lain lainnya itu semua (ramah) disabilitas," sambungnya.