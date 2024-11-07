Gelar Curhatin Jakarta, Relawan RIDO Targetkan 70 Persen Suara Anak Muda Memilih Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Relawan RIDO Jakarta menggelar kegiatan Curhatin Jakarta bertema, Mampukah Jakarta Menuju Kota Ramah Anak Muda di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (7/11/2024) sore tadi. Mereka ingin memastikan anak muda Jakarta tak salah pilih dan bisa menjatuhkan pilihannya pada pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO.

"Jakarta Awet Muda ini akan memastikan suara anak muda lebih besar, kita targetkan 60-70 persen suara orang muda berpihak pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO," ujar Ketua Relawan Jakarta Awet Muda, Arief Rosyid Hasan pada wartawan, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, kegiatan Curhatin Jakarta di Lebak Bulus itu merupakan kelanjutan kegiatan yang dilakukan Gen Z Jakarta Awet Muda dengan berbagai latar belakang, seperti influencer, artis, aktivis, dan lainnya. Pasalnya, mereka ingin memastikan, Jakarta 5 tahun akan datang itu Jakarta yang ramah terhadap anak muda atau orang muda.

"Kita tahu hampir 60 persen populasi di Jakarta ini mereka yang berusia muda, tantangannya tak mudah, mereka dituntut pekerjaan tak mudah, banyak akhirnya mengalami mental health, lapangan pekerjaan sempit, 13 persen anak muda ini yang bisa tertampung di sektor formal, artinya ada 80 sekien persen itu kalau tak pintar-pintar itu akan nganggur," tuturnya.

Maka itu, kata dia, kegiatan tersebut untuk memastikan Jakarta 5 tahun ke depan harus dipimpin sosok yang tepat dan memiliki pengalaman. Adapun pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 merupakan sosok yang tepat.

Dia mengungkap, Ridwan Kamil kala di Bandung dahulu mendorong kemajuan industri Distro, yang mana Distro itu diawali oleh anak-anak muda yang membuka usahanya. Ridwan Kamil pun memiliki solusi inovatif seperti bakal membuat Jakarta menjadi tempat wisata natural sehingga warga Jakarta tak harus pergi jauh ke luar kota untuk berwisata.

"Kita tahu sosok Ridwan Kamil di Bandung dahulu, kita kenal namanya Distro, orang pakaian, baju-baju lokal itu industrinya mulai dari sana, saya kira itu pengalaman tak bisa dibohongi, tak bisa ditutupi," jelasnya.