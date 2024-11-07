Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ormas GRIB yang Dikomandoi Hercules Rosario Deklarasi Dukungan untuk Ridwan Kamil-Suswono 

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |20:24 WIB
Ormas GRIB yang Dikomandoi Hercules Rosario Deklarasi Dukungan untuk Ridwan Kamil-Suswono 
Hercules dukung pasangan RIDO
A
A
A

JAKARTA - Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) deklarasikan dukungan untuk pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Organisasi masyarakat yang berada di bawah komando Hercules Rosario itu sangat senang ketika mendengar Ridwan Kamil maju dalam kontestasi pilkada Jakarta. Untuk itu, GRIB berkomitmen all out untuk memenangkan pasangan RIDO. 

Menurut Hercules, Ridwan Kamil merupakan salah satu figur nasional yang punya rekam jejak istimewa. Kepemimpinannya di Bandung dan Jawa Barat, kata Hercules, sangat luar biasa. 

Dia mengaku pernah tinggal di Jawa Barat puluhan tahun. Karena pengalamannya itu, dia senang dan bangga Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta. 

"Kami merasa bangga Pak Ridwan Kamil, nama yang terkenal di Jawa Barat, datang ke sini, (Jakarta)," kata dia saat bertemu Ridwan Kamil pada Kamis (7/11/2024).

Kepada calon gubernur Jakarta nomor urut 1 itu, Hercules menyampaikan bahwa GRIB memiliki anggota lebih kurang 40 ribu orang. Seluruhnya ber-KTP Jakarta. Sehingga mereka tidak hanya mendukung, melainkan akan turut memilih Ridwan Kamil dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, 27 November mendatang. 

"Kami sudah kompak bersatu, tadi kami hadiahkan anggota kami dari lima wilayah di Jakarta. Jakarta Utara, Timur, Pusat, Barat, dan Selatan. Kami kompak bersatu mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono," katanya.

Hal lain yang mendorong GRIB memberikan dukungan untuk Ridwan Kamil-Suswono adalah kesamaan sikap terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hercules menyatakan, GRIB merupakan salah satu organisasi masyarakat yang dibina secara langsung oleh Presiden Prabowo, dan saat ini, dia menegaskan, GRIB ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. 

 

Halaman:
1 2
      
