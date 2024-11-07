Jubir Sebut Pasangan Ridwan Kamil-Suswono Peduli Perempuan, Ini Buktinya

JAKARTA - Jubir Cagub-cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO, Cheryl Tanzil mengatakan, pasangan RIDO merupakan sosok yang peduli pada perempuan. Bahkan, Ridwan Kamil dahulu pernah membuka sekolah perempuan.

"Di Jabar, Ridwan Kamil mendukung perempuan, dia membuka sekolah perempuan maju, itu ada pendidikan tuk mengelola keuangan, diajarkan bagaimana mengelola keluarga. Jadi, percayalah calon kita ini peduli pada perempuan, kita harus pilih orang tidak hanya yang berjanji, tapi juga sudah melakukan, minimal pada keluarganya," ujarnya dalam kegiatan Curhatin Jakarta di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (7/11/2024).

Hal itu disampaikannya saat menjawab harapan anak muda agar pasangan RIDO bisa melindungi perempuan di Jakarta dari diskriminasi hingga kekerasan dan pelecehan seksual yang kerap terjadi di transportasi umum. Menurut Cheryl, dia mengerti bagaimana perempuan diperlakukan secara garis besar di Indonesia dan sosok Ridwan Kamil sendiri dikenalnya sebagai sosok yang mendukung perempuan.

"Saya melihat sosok Ridwan Kamil betul-betul support perempuan. Misalnya apa, istrinya bertarung di Jawa Barat menjadi anggota DPR dan menang. Di Bandung dan Jabar sebelum istrinya menjadi anggota DPR, Bang Ridwan Kamil itu selalu setiap turun ke warga sebagai tupoksi Walikota maupun Gubernur selalu didampingi istri," tuturnya.

Dia mencontohkan, Ridwan Kamil biasanya turun ke lapangan dengan didampingi sang istri dahulu saat di Bandung dan Jawa Barat, khususnya saat sang istri belum menjadi anggota DPR RI. Namun kini, saat Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai Cagub Jakarta, dia sangat jarang didampingi istrinya lantaran sang istri sudah menjadi anggota DPR dan tak bisa lagi sibuk mengurusi suaminya.

Sebabnya, paparnya, sang istri memiliki amanah dari masyarakat dan tanggung jawab yang harus diembannya pula sebagai perwakilan rakyat. Dia melihat hal itu sebagai pengorbanan Ridwan Kamil sebagai laki-laki dan suami untuk merelakan istrinya memenuhi tanggung jawab tersebut.

"Saat ini di Jakarta kenapa sih Bang Ridwan Kamil jarang didampingi istri, ternyata ini pengorbanan seorang laki-laki, seorang suami. Istrinya sudah punya amanah baru sebagai anggota DPR, kan anggota DPR tak boleh juga dong malah sibuk mengurusi suami, tapi ada amanah dari rakyat yang dititipkan, jadi tetap hadir kadang, tapi tak sebanyak ketika dahulu sebelum menjadi anggota DPR," terangnya.