Pramono Bakal Libatkan Anak Muda Dalam Jalankan Program Kerjanya

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri Dialog Jakarta dengan tema Ragam Perspektif Membangun Kota di FISIP UI Depok, Kamis (7/11/2024).

Pramono mengaku mendapatkan banyak masukan yang cukup tajam dari panelis Salah satunya adalah masalah literasi.

Dalam dialog tersebut, seorang mahasiswa UI mengkritisi minimnya keberadaan perpustakaan di Jakarta. Menanggapi kritik tersebut, Pramono menagtakan pemerintah provinsi Jakarta harus serius dalam mengatasi masalah literasi.

"Menurut saya program literasi ini juga hal yang harus diseruisi oleh pemerintah Jakarta," ucap Pramono usai dialog.

Pria yang akrab dipanggil Mas Pram itu juga menyatakan akan melibatkan anak muda dalam pengambilan keputusan di Jakarta jika nantinya terpilih sebagai gubernur.

Berdasarkan pengalaman yang ada, kata Pramono, anak muda sekarang sangatlah berbeda. Mereka lebih kreatif karena ditunjang oleh kecanggihan teknologi.

"Kalau anak muda tidak dilibatkan, sebaik apapun program itu menurut saya kurang bermanfaat. Saya akan melibatkan anak muda untuk program-program saya," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)