Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngeri! Ratusan Pasien Jalani Rawat Inap di RSCM Karena Kecanduan Judi Online

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |22:23 WIB
<i>Ngeri!</i> Ratusan Pasien Jalani Rawat Inap di RSCM Karena Kecanduan Judi Online
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Permasalahan judi online (Judol) menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Judi online tidak hanya membawa masalah pada ekonomi masyarakat, tapi juga menjadi masalah kesehatan mental bagi para pelaku dan bisa menyebabkan adiksi adiksi.

Psikiater Konsultan Adiksi dan Kepala Divisi Psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, DR Dr Kristiana Siste Kurniasanti, SpKJ(K) mengatakan masalah judi online sudah mulai bermunculan sejak tahun 2021 dan meningkat pada pandemi Covid-19.

“Setelah pandemi berakhir, kasus judi online ini justru makin meningkat yang disebabkan akses pinjaman online semakin mudah,” ujar dr Kristiana pada paparannya Media Briefing mengenai Mengenal Adiksi Perilaku Judi Online yang diadakan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Dokter Kristiana menjelaskan sejak pihaknya melakukan tata tatalaksana kecanduan judi online pada 2021 lalu, terjadi peningkatan yang sangat cukup drastis terutama di 2024 ini. Hal itu karena semakin banyak jumlahnya dan kepedulian pelaku judi online yang berobat.

“Pelaku judi online yang melakukan perawatan di RSCM, ada 100 yang dirawat inap, untuk yang rawat jalan ada dua kali lipat dari rawat inap,” katanya.

Untuk pasien yang kecanduan judi online ini ternyata tidak hanya dari masyarakat urban saja loh. Ada juga yang berasal dari daerah.

“Karena ini sifatnya online, mudah diakses dengan menggunakan internet. Ini merupakan masalah besar dan sudah dialami kaum urban saja tapi juga plural,” tandasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depresi RSCM Judi Judi online
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451//raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183186//bei-aGuc_large.jpeg
OJK Tegaskan Pasar Modal Bukan Arena Judi, Investasi Harus Legal dan Logis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183062//dwayne_johnson-MP6o_large.jpg
Dwayne Johnson Akui sempat Depresi saat Harus Bercerai dari Dany Garcia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3181964//ilustrasi-lpDw_large.png
Komdigi Blokir 2,4 Juta Konten dan Situs Judi Online dalam Dua Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/16/3181899//judi_online-kbAT_large.jpg
Transaksi Judi Online Turun hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181781//menkomdigi_meutya_hafid-65bs_large.jpg
Menkomdigi: 2,4 Juta Konten dan 2,1 Juta Situs Judi Online Diblokir!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement