Ridwan Kamil Komitmen Berikan Solusi untuk Pemukiman Padat Penduduk yang Rawan Kebakaran

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) berkomitmen untuk memberikan solusi di pemukiman padat penduduk, yang rawan kebakaran. Hal itu diungkap RK saat blusukan di RW 04, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 7 November 2024.

Di sana, RK mengaku mendengar banyak sekali keluhan dari masyarakat, termasuk kekhawatiran mereka soal kebakaran yang mengintai pemukiman padat penduduk. Tercatat pada Agustus 2023, 9 Januari 2024, dan 6 Mei 2024 terjadi kebakaran di Rawa Buaya, Cengkareng.

"Di blusukan hari ini saya mendapatkan curhatan yang sangat spesifik. Karena, satu, sering kebakaran," ucap mantan Gubernur Jawa Barat itu di lokasi.