Ridwan Kamil Sebut Jakarta Bisa Naik Kelas Kalau Jadi Kota Festival

JAKARTA - Calon Gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menilai bahwa salah satu cara untuk membuat Jakarta 'naik kelas' adalah menjadikannya sebagai kota festival.

Pemerintah, kata RK, bisa berkaca kepada Singapura yang sukses menggelar konser Taylor Swift dan membuat pendapatan negara meningkat, karena banyaknya wisatawan luar yang sengaja datang untuk konser tersebut.

"Kalau kita mau Jakarta naik kelas, salah satu caranya jadi kota festival ya. Di Singapura modal 100 miliar, pemerintah Singapura dapat cuan 4 triliun dari Taylor Swift kan," kata Ridwan Kamil di Sarinah, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan, Jakarta juga bisa melakukan hal serupa, yakni dengan mengadakan konser berskala internasional.

"Bayangkan kalau itu dijadikan gagasan di Jakarta, dikali 100 aja seperti itu, nasional dan internasional," katanya.

"Itu udah ratusan triliun perputaran uang dari satu gagasan anak muda kota festival dengan kelas internasional sampai luar," sambungnya.

(Puteranegara Batubara)