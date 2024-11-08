Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Sebut Jakarta Bisa Naik Kelas Kalau Jadi Kota Festival

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |06:38 WIB
Ridwan Kamil Sebut Jakarta Bisa Naik Kelas Kalau Jadi Kota Festival
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menilai bahwa salah satu cara untuk membuat Jakarta 'naik kelas' adalah menjadikannya sebagai kota festival.

Pemerintah, kata RK, bisa berkaca kepada Singapura yang sukses menggelar konser Taylor Swift dan membuat pendapatan negara meningkat, karena banyaknya wisatawan luar yang sengaja datang untuk konser tersebut.

"Kalau kita mau Jakarta naik kelas, salah satu caranya jadi kota festival ya. Di Singapura modal 100 miliar, pemerintah Singapura dapat cuan 4 triliun dari Taylor Swift kan," kata Ridwan Kamil di Sarinah, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan, Jakarta juga bisa melakukan hal serupa, yakni dengan mengadakan konser berskala internasional.

"Bayangkan kalau itu dijadikan gagasan di Jakarta, dikali 100 aja seperti itu, nasional dan internasional," katanya.

"Itu udah ratusan triliun perputaran uang dari satu gagasan anak muda kota festival dengan kelas internasional sampai luar," sambungnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement