Punya Visi-Misi Berpihak ke Pemuda, Ridwan Kamil-Suswono Raih Dukungan Anak Muda Jakarta

JAKARTA - Anak muda Jakarta menyambut pasangan Cagub-Cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sebagai pemimpin yang mampu menyatukan. Melalui kegiatan berkonsep 'Curhat1n Jakarta', Relawan Kerja (RK) Ecosystem optimis dapat menampung suara anak muda untuk paslon itu.

Kegiatan yang mengusung tema ‘Kolaborasi Anak Muda dalam Menyambut Pemimpin yang Mampu Menyatukan Jakarta’ ini digelar di sebuah kafe di Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/11/2024). Lokasinya juga berdekatan dengan kawasan Manggarai, permukiman padat penduduk dan salah satu sentra transit untuk pengguna transportasi umum dari berbagai wilayah di Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri berbagai kalangan anak muda lintas organisasi dan komunitas yang ada di Jakarta. Dewan Pembina RK Ecosystem, M. Arief Rosyid Hasan menegaskan, pasangan RIDO punya segudang program yang konkret dan sangat dekat dengan masalah-masalah orang muda, termasuk dengan mencanangkan pembukaan 1 juta lapangan kerja.

“Salah satu fokus Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan tersebut erat kaitannya dengan kualitas pendidikan, dan ketersediaan lapangan kerja. Kebetulan, saat ini kita ada di area dekat dengan Manggarai, daerah padat dan banyak warga produktif. Insya Allah, program seperti Pelatihan Siap Kerja dapat dimanfaatkan dengan maksimal,” kata Arief.

Kerentanan anak muda ataupun penduduk usia produktif juga diulas oleh Dwi Aprianto, aktivis yang tinggal di sekitaran Manggarai. Menurut Jul, panggilan akrab Dwi, tindakan perkelahian atau tawuran di sekitar Manggarai tidak lepas dari himpitan ekonomi serta ketiadaan lapangan kerja.

“Program Pelatihan Siap Kerja sangat diperlukan di wilayah ini. Jika usia produktif tapi menganggur, sedangkan ekonomi sulit, maka anak-anak muda akan berujung pada tindak kriminal, termasuk tawuran,” ungkapnya. Dwi juga mengapresiasi program kreatif dari RIDO, yakni Jakarta Night Ride, dan program sekolah gratis.

Sementara, pelaksana diskusi dari cluster RK SilaturaHMI, M. Rizal Berhed, menyoroti kepribadian Ridwan Kamil yang terkenal dekat dengan masyarakat serta karakter kepemimpinan Suswono yang bijaksana. Menurutnya, kombinasi ini bisa menjadi solusi bagi tantangan Jakarta.