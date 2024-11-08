Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Tanjung Priok Terbakar, 4 Tewas Terjebak dalam Kamar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |07:30 WIB
Rumah di Tanjung Priok Terbakar, 4 Tewas Terjebak dalam Kamar
Ilustrasi Kebakaran. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Rumah di Jalan Papanggo 3B, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara ludes terbakar pada Jumat (8/11/2024) dini hari. Empat orang meninggal dunia akibat peristiwa itu. 

"Objek rumah tinggal. Korban 4 jiwa atas nama ASM (40), Y (35), S (8) dan A (3)," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Dilaporkan dalam kejadian tersebut empat korban tewas itu akibat terjebak di dalam kamar dan tak sempat menyelamatkan diri ketika terjadi kebakaran. 

"Keempat korban posisi berada dalam satu kamar ingin melompat keluar, namun Api sudah membesar dan terjebak sementara untuk korban lainnya melompat ke bawah," tambahnya.

Kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik itu berhasil dipadamkan sekitar pukul 03.34 WIB. Belasan unit damkar dikerahkan dan puluhan personel. 

"Pemadaman selesai. 13 unit dan 70 personil. Dugaan penyebab arus pendek listrik," jelasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
