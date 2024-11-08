Detik-Detik 4 Orang Tewas Terjebak dalam Kamar Saat Kebakaran di Tanjung Priok

Petugas Padamkan Kebakaran Rumah di Tanjung Priok yang Tewaskan 4 Orang. Foto: Dok IST.

JAKARTA - Permukiman padat penduduk di Jalan Papanggo 3B, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara ludes terbakar pada Jumat (8/11/2024) dini hari. Dari peristiwa itu dilaporkan ada empat orang tewas.

Kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik. Petugas pun berhasil memadamkam si jago merah sekitar pukul 03.34 WIB.

"Pemadaman selesai. 13 unit dan 70 personel. Dugaan penyebab arus pendek listrik," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Dilaporkan terdapat empat korban tewas atas musibah itu usai terjebak di dalam sebuah kamar. Belasan unit damkar dikerahkan dan puluhan personel.

"Objek rumah tinggal. Korban 4 jiwa atas nama ASM (40), Y (35), S (8) dan A (3)," ujarnya.

"Keempat korban posisi berada dalam satu kamar ingin melompat keluar, namun Api sudah membesar dan terjebak sementara untuk korban lainnya melompat ke bawah," tambahnya.

