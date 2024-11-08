Kronologi 1 Keluarga Tewas Terjebak dalam Kamar Saat Kebakaran di Tanjung Priok

JAKARTA - Satu kepala keluarga (KK) empat jiwa dinyatakan tewas dalam kebakaran rumah kontrakan di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (8/11/2024) dini hari. Keempat korban berinisial ASM (40), Y (35), S (8), dan A (3).

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji menjelaskan kronologi bahwa keempat korban posisi dalam sebuah kamar dan terjebak saat api membesar.

"Keempat korban posisi berada dalam satu kamar ingin melompat keluar, namun api sudah membesar dan terjebak sementara untuk korban lainnya melompat ke bawah," ucap Isnawa.

Isnawa menyebut sebanyak satu rumah dan dua kontrakan ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

"Dugaan penyebab korsleting listrik. Kerugian ditaksir Rp250 juta," jelasnya.

