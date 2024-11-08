Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Judi Online, Warga Sewakan Rekening Dapat Fee Rp1 Juta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |13:14 WIB
Kasus Judi Online, Warga Sewakan Rekening Dapat <i>Fee</i> Rp1 Juta
Judi Online (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi membongkar markas penyewaan buku rekening judi online di sebuah perumahan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan delapan orang diamankan. Polisi menyebut, warga yang menyewakan rekening tersebut mendapatkan fee sebesar Rp1 juta.

“Jadi berdasarkan pengakuan tersangka ini, dalam satu kali pengiriman handphone dan juga aplikasi m-banking ini tersangka mendapatkan uang Rp10 juta, Rp10 juta itu terbagi-bagi. Jadi Rp500 ribu untuk perekrut, warga diberikan Rp1 juta dan si RS ini dapat sama sekitar Rp1,5 juta juga,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahduddi kepada wartawan Jumat (8/11/2024).

Syahduddi menjelaskan, rekening tersebut dibuatkan m-banking tersangka utama atau RS. Kemudian untuk mengaktifkan m-banking, RS membeli ponsel dengan biaya yang diberikan khusus oleh pelaku di Kamboja.

“Kemudian biaya untuk pembelian handphone juga dibiaya dari negara Kamboja sebesar Rp2-3 juta, termasuk ongkos kirim. Ongkos kirim itu sekitar Rp5 juta. Jadi total dalam satu kali pengiriman itu dalam satu buku rekening tersangka mendapatkan uang Rp10 juta,” jelas dia.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya telah menyita barang bukti berupa 35 ponsel, 713 kartu ATM. 370 buku tabungan. 3 unit laptop, 1 unit printer, 1 bendel dokumen resi pengiriman DHL berjumlah 1.081.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451//raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3181964//ilustrasi-lpDw_large.png
Komdigi Blokir 2,4 Juta Konten dan Situs Judi Online dalam Dua Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/16/3181899//judi_online-kbAT_large.jpg
Transaksi Judi Online Turun hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181781//menkomdigi_meutya_hafid-65bs_large.jpg
Menkomdigi: 2,4 Juta Konten dan 2,1 Juta Situs Judi Online Diblokir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181775//kepala_ppatk_ivan_yustiavandana-VcCv_large.jpg
PPATK Klaim Transaksi Judi Online Anjlok Rp155 Triliun pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282//judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement