1 Keluarga Tewas Terjebak saat Kebakaran di Tanjung Priok, Ini Lokasinya

JAKARTA - Sejumlah warga terus berdatangan di lokasi kebakaran rumah petal di Papanggo III B, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (8/11/2024) dini hari. Bantuan sosial dari warga terlibat berdatangan untuk para korban.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah warga terus berdatangan ke lokasi sekitar pukul 13.00 WIB. Nampak, warga melihat kondisi empat rumah petak yang terbakar pada Jumat (8/11/2024) dini hari.

Terlihat posko bantuan berdiri di rumah Ketua RT 012, RW 005, Keluarahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nampak, sejumlah bantuan seperti air mineral ditempatkan di depan posko bantuan.

Sebagian warga memadati Jalan Papanggo III B yang lebar sekitar 3,5 meter. Sementara itu, garis polisi membentang di depan empat rumah petak.

Nampak, sejumlah harta benda dari para korban masih tergeletak di depan pekarangan rumah seperti motor dan juga besi.

Sementara itu, petugas PLN terlihat tiba di lokasi dengan membawa sejumlah alat perkakas seperti tangga. Mereka juga membawa sebundel kabel tebal dan panjang untuk memperbaiki jaringan kelistrikan di lokasi.