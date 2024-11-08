Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1 Keluarga Tewas Terjebak saat Kebakaran di Tanjung Priok, Ini Lokasinya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |13:54 WIB
1 Keluarga Tewas Terjebak saat Kebakaran di Tanjung Priok, Ini Lokasinya
Lokasi tewasnya 1 keluarga di Tanjung Priok saat kebakaran (foto: Okezone/Alfiqri)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah warga terus berdatangan di lokasi kebakaran rumah petal di Papanggo III B, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (8/11/2024) dini hari. Bantuan sosial dari warga terlibat berdatangan untuk para korban.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah warga terus berdatangan ke lokasi sekitar pukul 13.00 WIB. Nampak, warga melihat kondisi empat rumah petak yang terbakar pada Jumat (8/11/2024) dini hari. 

Terlihat posko bantuan berdiri di rumah Ketua RT 012, RW 005, Keluarahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nampak, sejumlah bantuan seperti air mineral ditempatkan di depan posko bantuan.

Sebagian warga memadati Jalan Papanggo III B yang lebar sekitar 3,5 meter. Sementara itu, garis polisi membentang di depan empat rumah petak. 

Nampak, sejumlah harta benda dari para korban masih tergeletak di depan pekarangan rumah seperti motor dan juga besi.

Sementara itu, petugas PLN terlihat tiba di lokasi dengan membawa sejumlah alat perkakas seperti tangga. Mereka juga membawa sebundel kabel tebal dan panjang untuk memperbaiki jaringan kelistrikan di lokasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182856//toko_kain_terbakar_di_fatmawati-KmO6_large.jpg
Ruko Kain di Fatmawati Terbakar, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182407//komisi_yudisial-A98l_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Terbakar, Komisi Yudisial Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181813//kasus_kebakaran-zI9v_large.jpg
DPR Desak Polisi Usut Dalang Kasus Kebakaran Rumah Ketua Hakim Kasus Korupsi di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178913//kebakaran_di_tambora-XKAe_large.jpg
Rumah di Tambora Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement