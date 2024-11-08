Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Identifikasi Rampung, Jenazah Korban Kebakaran Pabrik di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |14:30 WIB
Identifikasi Rampung, Jenazah Korban Kebakaran Pabrik di Bekasi Diserahkan ke Keluarga
Jenazah korban kebakaran pabrik di Bekasi diserahkan ke keluarga (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rumah Sakit Polri menyerahkan jenazah korban kebakaran pabrik pakan ternak di Bekasi ke pihak keluarga. Penyerahan jenazah dilakukan setelah proses identifikasi jenazah rampung. RS Polri berhasil mengidentifikasi delapan dari sembilan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang.

“Hari ini, kita akan menyerahkan jenazah dan surat kematian hasil rekonsisliasi kami yang sudah teridentifikasi 8 jenazah,” kata Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yulihartono, Jumat (8/11/2024).

Meskipun ada delapan yang teridentifikasi, namun baru tujuh jenazah yang diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara, satu jenazah bernama Daniel Sihombing baru akan diserahkan pada Sabtu 9 November 2024 besok.

“Hari ini, kita serahkan 7 jenazah ya karena besok masih satu jenazah akan dibawa besok, tapi nanti surat semua kami serahkan delapan delapannya ke perusahaan,” ujarnya.

Proses penyerahan jenazah dilakukan di Ruang Instalansi Forensik RS Polri. Masing-masing pihak keluarga mendapatkan ambulans untuk mengantarkan jenazah ke rumah duka.

