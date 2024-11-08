Warga Jarah Onderdil Truk yang Lindas Kaki Bocah 9 Tahun di Tangerang

TANGERANG - Warga Teluknaga, Kabupaten Tangerang tak dapat menahan emosinya terhadap para rombongan sopir truk yang diduga melanggar aturan jam operasional.

Diketahui, akibat peristiwa itu, kaki seorang pelajar Sekolah Dasar (SD) berinisial ANP (9) terlindas dari truk tersebut.

Berdasarkan video yang dilihat pada Jumat (8/11/2024), amukan warga itu terjadi setelah peristiwa kecelakaan yang melibatkan truk dan sepeda motor pada Kamis 7 November 2024 kemarin.

Warga yang tidak dapat menampung amarahnya itu, langsung melakukan pengerusakan terhadap truk tersebut. Akan tetapi, warga yang tak hanya melakukan pengrusakan juga melakukan penjarahan terhadap suku cadang truk tersebut.

Terlihat, sejumlah warga melepaskan dan membawa suku cadang truk itu berupa ban hingga pintu truk dengan menggunakan sepeda motornya.