HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jebolan SMK Elektro Jadi Pembuat Situs Judi Online Jaringan Internasional, Ini Penampakannya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |16:43 WIB
Jebolan SMK Elektro Jadi Pembuat Situs Judi Online Jaringan Internasional, Ini Penampakannya
Jebolan SMK Elektro di Kota Bogor Ditangkap Terkait Judi Online (foto: Okezone/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Pria berinisial SK (29), asal Kota Bogor ditangkap polisi terkait kasus judi online. Tersangka merupakan spesialis pembuatan situs judi online.

"Anggota melakukan penyelidikan cyber dan ditangkaplah satu pelaku berinisial SK di daerah Yasmin Kota Bogor. Pelaku ini adalah lulusan SMK Elektro di Kota Bogor sehingga memiliki basic keahlian di bidang elektro informatika," kata Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

Kata dia, tersangka terlibat dalam jaringan situs judi online Internasional. Dimana, tersangka juga sering pulang pergi Indonesia-Filipina terkait bisnis tersebut.

"Kami interogasi dan kami periksa, kami juga menyita barang bukti yang bersangkutan ahli dalam bidang judi online informasi transaksi dan elektronik, seperti bagaimana membeli domain, kemudian bagaimana mengelola PBN (Private Block Network) dan mengelola situs judi online. Tersangka ini dari tahun 2022 sampai 2023 sebagian tahun 2024 ini pulang pergi Filipina dan Indonesia," ungkap Bismo.

 

Halaman:
1 2
      
