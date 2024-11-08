Dapat Dukungan KAHMI Jaya, Kang Emil: Setelah Ini Langsung Bergerak

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mendapat dukungan bari menjelang hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024.

Dukungan itu dinyatakan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya) saat berdialog dengan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil. Kang Emil pun merasa bersyukur atas dukungan itu.

"Walaupun secara organisasi kan memang netral. Tapi individu-individunya tadi menyatakan sikap untuk mendukung RIDO kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini menguatkan," terang Kang Emil usai menghadiri dialog bersama KAHMI Jaya di Gedung KNPI, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan, RIDO memiliki irisan dengan KAHMI. Suswono, kata Kang Emil, pernah menjabat Ketua HMI Bogor. Sementara orang tuanya, kata dia, berjodoh saat bergabung di HMI.

"Mungkin ada ikatan histori itu menguatkan semangat agar pasangan RIDO bisa menang satu putaran," ucap Kang Emil.