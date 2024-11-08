Warga Tangerang Ngamuk Bakar Truk Tanah, Polisi: Sabar, Jangan Anarkis

TANGERANG - Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengimbau warga untuk tidak berbuat anarkis pasca insiden kecelakaan di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, pada Kamis 7 November 2024 kemarin.

Diketahui akibat peristiwa itu, kaki seorang pelajar Sekolah Dasar (SD) berinisial ANP (9) terlindas dari truk tersebut. Emosi warga pecah hingga belasan truk pengangkut tanah menjadi sasaran kemarahan warga. Kaca-kaca mobil dihancurkan, roda ban dikempiskan, bahkan satu unit truk dibakar massa.

"Kami meminta masyarakat untuk bersabar, kasus ini menjadi atensi pengusutan dan akan kami sampaikan setiap perkembangannya. Mohon jangan bertindak anarkis," kata Zain dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

Zain menegaskan, pihaknya turut mengusut tuntas kasus tersebut. Saat ini, kata dia, pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga nantinya peristiwa tersebut tidak terulang.

"Saat ini, kami terus berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Masyarakat mohon dapat menahan diri," ujar dia.

Sebagai informasi, polisi telah mengamankan seorang pria berinisial DWA (21), supir truk tanah yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

