Syafi Djohan Dorong Sinergitas TNI Polri dan Pemprov Kolaborasi Bangun Jakarta

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Syafi Djohan berharap, sinergitas TNI-Polri serta Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah di Daerah Khusus Jakarta. Hal ini untuk menyamakan strategi dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Jakarta.

Menurut Syafi Djohan, sinergitas tersebut berfokus pada pembahasan perencanaan pembangunan wilayah. Sebab keberhasilan Pemerintah Daerah atau Provinsi dalam menjalankan pemerintahan tidak lepas dari peran strategis semua unsur atau semua lapisan masyarakat.

''Kebersamaan yang tergambar dari kegiatan ini sangat membanggakan, karena pembangunan daerah itu sejatinya tugas seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu tidak hanya tugas pemerintah semata, tapi tugas semua pihak, termasuk TNI Polri juga masyarakatnya sendiri,”ujarnya, dikutip, Jumat (8/11/2024).

Politikus muda Partai Golkar tersebut mengatakan, kolaborasi ini harus berkesinambungan, agar percepatan pembangunan di wilayah daerah khusus Jakarta semakin terasa manfaatnnya bagi masyarakat.

“Serta kolaborasi yang solid antara lembaga legislatif dan eksekutif bisa terjalin baik. Kolaborasi seperti ini kami harapkan akan terus berkesinambungan untuk membangun wilayah daerah khusus Jakarta dalam menuju kesejahteraan dan kemakmuran bagi warganya,”ujarnya.

“Suatu hal yang menjadi prioritas apabila semua unsur dan lapisan masyarakat di dalamnya bisa bersatu mengurus dan menjaga tatanannya,”tutup Syafi Djohan.