Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Solusi Pramono Anung Agar Pulau Lancang Banyak Didatangi Wisatawan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |17:46 WIB
Solusi Pramono Anung Agar Pulau Lancang Banyak Didatangi Wisatawan
Pamono Anung siapkan solusi agar Pulau Lancang ramai dikunjungi wisatawan (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu warga Pulau Lancang, Udin menyampaikan keluhannya yang iri melihat pulau lainnya seperti Pulau Tidung hingga Pulau Pramuka yang ramai dikunjungi wisatawan dari sejumlah pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu. Hal itu disampaikan saat Pramono Anung belanja masalah di Pulau Lancang, Kabupaten Kepulauan Seribu pada Jumat (8/11/2024).

"Saya selaku warga masyarakat rasanya kayanya iri dengan pulau pulau yang lain terkait dengan kemajuan kemajuan seperti di pulau tidung pulau pramuka banyak pengunjung yang datang," kata Udin di hadapan Pramono.

"Kalaupun di Pulau Lancang untuk mendatangkan wisatawan lokal, kami di pulau lancang ada wisata kecil-kecilan di pantai karma, di kita pasirnya kurang. Bagaimana caranya kalau bapak terpilih, pasir yang kasar bisa didatangkan dari mana-mana jadi wisatawan bisa tertarik ke Pulau Lancang," tambahnya.

Menanggapi itu, Pramono menawarkan agar masyarakat diberi pelatihan kerja sejalan dengan pengembangan potensi untuk meningkatkan wisatawan. Ia pun memproyeksikan Pulau Lancang memiliki restoran dengan ciri khas sehingga masyarakat bisa berdatangan dengan kapal kurang lebih 30 menit dari dermaga Ancol, Jakarta Utara.

"Jadi kan di sini kebetulan ada Kelurahan ya. Setiap kelurahan kan ada balai latihan kerja. Dan balai latihan kerja adalah menggali potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Bahwa orang yang menjadi trainer, orang yang melatih, harus orang yang punya pengalaman untuk membuka wawasan masyarakat di sini. Salah satu kelemahan pulau-pulau seperti ini, tidak ada sesuatu yang menjadi istimewa. (Padahal) Orang datang dari jauh-jauh untuk itu," ucapnya.

Salah satu yang mungkin bisa menjadi keunggulan di sini, kata Pramono, dibat restoran yang betul-betul bagus. "Masakan dan ininya fresh, membuat orang hanya khusus mau datang, menggunakan transportasi perahu dari Jakarta hanya untuk makan di sini. Itu salah satu contoh," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183770//pramono-pTDO_large.jpg
Isu Pakan Harimau Ragunan Dibawa Pulang, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183757//pramono-bi14_large.jpg
Pramono Berkelakar: Kelebihan Jakarta Utara Banyak dan Apa Kekurangannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183647//pramono-gId7_large.jpg
Pascaledakan SMAN 72, Pramono Beri Kebebasan Siswa Belajar Daring-Luring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222//pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182843//pramono-VjTW_large.jpg
SMAN 72 Jakarta Diberi Wewenang Tentukan Sistem Pembelajaran Pascaledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182794//zidan-4o1g_large.png
Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement