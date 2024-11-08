Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

20 Hari Jelang Pencoblosan, Ridwan Kamil: Optimis Menang Satu Putaran!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |17:55 WIB
20 Hari Jelang Pencoblosan, Ridwan Kamil: Optimis Menang Satu Putaran!
Jelang 20 Hari Pencoblosan, Ridwan Kamil Yakin Menang Satu Putaran/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil optimis bisa menang satu putaran Pilkada 2024. Ia mengaku sudah menghitung dirinya bersama Suswono bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran.

Hal itu diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab ridwan Kamil, usai mendapat dukungan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya) di Gedung KNPI, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

"Saya optimis satu putaran, Insya Allah. Sudah saya hitung, Insya Allah satu putaran," ujar Ridwan Kamil.

Saat disinggung perihal elektabilitas yang kian disalip Paslon Cagub dan Cawagub DKJ Nomor Urut 3 Pramono Anung - Rano Karno, Kang Emil tak ambil pusing. Menurutnya, tren elektabilitas para kandidat fluktuatif.

"Ya namanya survei itu selalu naik turun. Nanti besok lusa kita naik, sama saja," ujar Kang Emil panggilan akrabnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan, hasil survei itu bukan penentu takdir. Kang Emil mengatakan bahwa survei itu memotret persepsi publik untuk saat ini, bukan hari pemungutan suara.

"Survei itu bukan penentu takdir, survei itu hanya pembaca situasi hari ini. Yang penting kalau survei baik, kerja-kerja terus. Kalau survei kurang baik, kerja saja terus, gitu saja," ujar Kang Emil.

Sekadar informasi, Pilkada Jakarta 2024 berpotensi terjadi dua putaran. Hal itu terpotret dari hasil survei Litbang Kompas teranyar terkait elektabilitas para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement