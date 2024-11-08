20 Hari Jelang Pencoblosan, Ridwan Kamil: Optimis Menang Satu Putaran!

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil optimis bisa menang satu putaran Pilkada 2024. Ia mengaku sudah menghitung dirinya bersama Suswono bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran.

Hal itu diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab ridwan Kamil, usai mendapat dukungan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya) di Gedung KNPI, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

"Saya optimis satu putaran, Insya Allah. Sudah saya hitung, Insya Allah satu putaran," ujar Ridwan Kamil.

Saat disinggung perihal elektabilitas yang kian disalip Paslon Cagub dan Cawagub DKJ Nomor Urut 3 Pramono Anung - Rano Karno, Kang Emil tak ambil pusing. Menurutnya, tren elektabilitas para kandidat fluktuatif.

"Ya namanya survei itu selalu naik turun. Nanti besok lusa kita naik, sama saja," ujar Kang Emil panggilan akrabnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan, hasil survei itu bukan penentu takdir. Kang Emil mengatakan bahwa survei itu memotret persepsi publik untuk saat ini, bukan hari pemungutan suara.

"Survei itu bukan penentu takdir, survei itu hanya pembaca situasi hari ini. Yang penting kalau survei baik, kerja-kerja terus. Kalau survei kurang baik, kerja saja terus, gitu saja," ujar Kang Emil.

Sekadar informasi, Pilkada Jakarta 2024 berpotensi terjadi dua putaran. Hal itu terpotret dari hasil survei Litbang Kompas teranyar terkait elektabilitas para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024.