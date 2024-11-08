Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesaksian Korban Detik-Detik Kebakaran Rumah di Tanjung Priok: Saya Heran Kenapa Bisa Secepat Itu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |17:57 WIB
Kesaksian Korban Detik-Detik Kebakaran Rumah di Tanjung Priok: Saya Heran Kenapa Bisa Secepat Itu
Puing sisa kebakaran di Tanjung Priok, Jakarta Utara (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Sebanyak empat rumah petak hangus terbakar di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024) dini hari. Rembetan si jago merah yang cepat, membuat korban tak bisa menyelematkan barang berharganya.

Hal itu seperti yang dialami salah satu korban kebakaran di RT 012/RW 005, Keluarahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dani (31). Sebelum kejadian, ia mengaku telah tertidur bersama istri dan anaknya.

"Awalnya kita semua lagi tidur, sekitar jam setengah dua dini hari. Saya juga baru tidur tuh, karena ada yang teriak dan segala macam, sekitar jam dua lewat, ternyata rumah yang ini terbakar," ujar Dani saat ditemui di lokasi kejadian, Jumat (8/11/2024) siang.

Ia menduga, kebakaran itu diakibatkan lantaran korsleting listrik rumah tetangganya. Dani pun mengaku, si jago merah cepat merembet ke rumahnya yang ada di seberang.

"Dari rumah ini korsleting listrik. Dan itu langsung nyamber cepat ke rumah saya ini. Saya juga heran juga, kenapa bisa secepat itu, padahal sebrang-sebrangan. Mungkin karena angin atau bagaimana, saya nggak bisa apa-apa lagi," tutur Dani.

Atas kejadian itu, Dani tak pikir panjang. Ia langsung memprioritaskan untuk menyelamatkan istri dan anaknya. "Saya prioritas selamatin keluarga. Saya sudah nggak pikirin harta segala macam. Sudahlah, kayak surat-surat aja orang pada selamatin, udahlah saya enggak kepikiran," tuturnya.

 

