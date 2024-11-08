Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengakuan Pembuat Situs Judi Online: Yang Menang Pasti Bandar!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |19:00 WIB
Pengakuan Pembuat Situs Judi Online: Yang Menang Pasti Bandar!
Polisi tangkap pembuat situs judi online
BOGOR - Tersangka pembuatan situs judi online slot berinisial SK (29) asal Kota Bogor, Jawa Barat memberikan pernyataan yang mengejutkan. Di mana, para pemain judi online, menurutnya, sudah dipastikan tidak akan menang.

"Betul pak, tidak ada yang menang judi online," kata tersangka SK ditanya Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Jumat (8/11/2024).

Kata dia, bahwa yang akan menang dalam permaianan haram tersebut merupakan bandar. "Yang menang siapa?" Tanya Bismo lagi.

"Pasti bandar pak," jawab SK.

"Jangan ragu-ragu ngomongnya, yang menang siapa?," tegas Bismo.

