Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono: Sampah Jakarta Tak Bisa Hanya di Bantargebang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |19:00 WIB
Pramono: Sampah Jakarta Tak Bisa Hanya di Bantargebang
Pramono Anung (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menilai gagasan Eks Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono soal pulau sampah cukup baik karena sampah Jakarta tak bisa hanya di TPST Bantargebang, Bekasi. Namun, perlu dipikirkan matang agar tidak mengganggu ekosistem.

"Ya, gagasan yang baik tentunya memang perlu dipikirkan. Yang paling penting adalah betul-betul kalau dijalankan tidak mengganggu ekosistem. Karena sampah di Jakarta tidak bisa hanya ditaruh di Bantargebang saja," kata Pramono disela blusukan di Pulau Lancang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jumat (8/11/2024).

Pramono pun menggagas perlu adanya pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS) agar permasalahan sampah tidak berfokus di daratan Pulau Jawa saja. Ia mencontohkan bila pulau-pulau di Kepulauan Seribu sumber listriknya dari hasil PLTS tersebut.

"Sudah waktunya pembangkit listrik tenaga sampah dilakukan, dan kemudian juga sampah tidak semuanya terkonsentrasi di daratan Pulau Jawa. Bisa kemudian sebagian dialokasikan di tempat yang memang dikelola secara baik," ujarnya.

"Dan nanti di tempat ini, di tempat pembuangan sampah harus dari awal dipikirkan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Sehingga ada listrik yang ada di pulau seribu ini yang berasa betul-betul dari sampah. Kalau itu bisa dijalankan, menurut saya gagasan ini ideal banget," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183647//pramono-gId7_large.jpg
Pascaledakan SMAN 72, Pramono Beri Kebebasan Siswa Belajar Daring-Luring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222//pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182843//pramono-VjTW_large.jpg
SMAN 72 Jakarta Diberi Wewenang Tentukan Sistem Pembelajaran Pascaledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182794//zidan-4o1g_large.png
Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/470/3182598//kota_tua-p7ex_large.jpg
Revitalisasi Kota Tua Dimulai 2026, Danantara Urus Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/470/3182593//pramono-lTqA_large.jpg
Usai Bertemu Airlangga, Pramono Usul Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi Proyek Strategis Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement