HOME NEWS MEGAPOLITAN

MS Kaban: Ridwan Kamil Sudah Sangat Paham Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |19:11 WIB
MS Kaban: Ridwan Kamil Sudah Sangat Paham Jakarta
MS Kaban nilai Ridwan Kamil sudah paham Jakarta (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya) MS Kaban menilai, Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil sangat paham dengan Jakarta. 

Untuk itu, ia menyerukan seluruh anggota KAHMI memilih Paslon DKJ Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024. Ajakan itu dilayangkan MS Kaban usai berdialog dengan Ridwan Kamil di Gedung KNPI, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Ummat itu menilai, Jakarta perlu dipimpin oleh figur yang punya kemampuan teknis di bidang pembangunan. Untuk itu, MS Kaban menilai, pengalaman Ridwan Kamil cukup untuk memimpin Jakarta.

"Saya bilang Jakarta sebagai daerah khusus memang memerlukan Gubernur yang dia memiliki kemampuan teknis untuk membangun Jakarta. Jadi pengalaman dia saya kira cukup dan saya pikir ini sangat bagi masyarakat Jakarta untuk tidak ragu-ragu," kata MS Kaban usai pertemuan.

Mantan Menteri Perhutanan (Menhut) ini mengatakan, Ridwan Kamil memiliki kemampuan dalam membangun Jakarta. Ia lun tak ragu dengan kecerdesan dan latar belakang Ridwan Kamil dalam memimpin.

"Kita memilih siapa yang paling memiliki kemampuan untuk membangun Jakarta dengan pengalaman yang dimiliki, kecerdasan dan latar belakang, karena Ridwan Kamil itu dia sudah sangat paham tentang Jakarta," tuturnya.

"Dari saya sejak awal mengatakan dia adalah orang yang tepat. Apalagi wakilnya, kalau wakilnya saya memang sejak mahasiswa bersama-sama," imbuh MS Kaban.

 

