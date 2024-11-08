Marullah Matali Kembali Jabat Sekda Jakarta, Sempat Dicopot Heru Budi

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi melakukan rotasi sejumlah posisi penting, di antaranya Marullah Matali yang kembali menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta sedangkan Joko Agus Setyono dimutasi menjadi Deputi Gubernur Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi (Indagtrans).

"Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang baru saja dilantik, Bapak Marullah Matali, juga yang saya hormati Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi, Bapak Joko Agus Setiono, para Asisten Sekedar Provinsi DKI Jakarta, para Wali Kota dan Bupati Integrasi, para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, hadirin undangan yang berbahagia," kata Teguh dalam sambutannya.

Untuk diketahui, Marullah Matali pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah DKI sejak Januari 2021 di era Gubernur Anies Baswedan. Marullah menggantikan Sekda DKI sebelumnya, Saefullah, yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Marullah kemudian dicopot oleh Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dari jabatan Sekda DKI, kemudian dilantik sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata pada 2 Desember 2022.

"Sore hari ini bisa menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, insya Allah dalam keadaan sehat walalfiyah dan pelantikan dan pengambilan sumpah juga baru saja kita laksanakan. Tentu saja, saya menyampaikan selamat bertugas, kepada Bapak Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Bapak Joko Agus Setyono sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi," tambahnya.

Teguh berharap kedua pejabat yang baru saja dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi dan integritas.

"Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi dan integritas untuk mendukung fungsi Pemerintah Provinsi, khususnya Kota Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang bertransformasi menjadi kota global. Saya yakin Bapak berdua yang pastinya sudah banyak makan pengalaman, penuh dengan wawasan dan dedikasi selama ini Insya Allah akan dapat menjalankan jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya," ujarnya.